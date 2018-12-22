GÜNCELLEME - Somali'de intihar saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu'nun girişinde yer alan bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamada, aralarında Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Abdullah Tulah, Milletvekili Varsemi Cudah ve Universal TV'de çalışan gazeteci Avl Tahir Saled'in bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, çoğu asker 15 kişi yaralandı.

Öte yandan Mogadişu'daki Meçhul Asker Meydanı'nda da bir bombalı saldırı düzenlendi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İntihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü bir araç, başkentteki Somali Tiyatrosu'nun girişinde yer alan bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarpmıştı. Çarpma sonucu meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çoğu asker 10 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

