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  4. GÜNCELLEME - Somali'deki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Somali'deki bombalı saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz: - "Somali'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden yaklaşık 80 kişiden ikisi Türk vatandaşı" - Yaralılardan birçoğu Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden yaklaşık 80 kişiden ikisi Türk vatandaşı." ifadesini kullandı.

Yaralılardan bir kısmının başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Yılmaz, "Hastanemizde 36 yaralı tedavi görüyor. 9 yaralıyı ameliyata aldık. Bize gelen bilgiye göre saldırıda toplam 80'e yakın yaralı var." dedi.

- "Türk hastanesinin kapasitesi yeterli"

Yılmaz, Büyükelçiliğin, Türkiye'deki ve Somali'deki ilgili makamlarla yakın irtibat halinde olduğunu söyleyerek, Somali'nin yaralılar için Türkiye'den uçak ambulans talebinde bulunduğunu, konuyu değerlendirdiklerini aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, yaralılara müdahale edecek kapasitede olduğunu kaydeden Yılmaz, "Mogadişu'da 2017'de düzenlenen bombalı saldırıda 400 kişi ölmüştü. O dönem Türkiye'den takviye gerekmişti. Ancak bugün yaşanan patlamada hastanemizin kapasitesi buna cevap verecek yeterlilikte." şeklinde konuştu.

Yılmaz, patlamada ölü sayının 100'ü aşmasından endişe edildiğini sözlerine ekledi.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

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Somali'deki bombalı saldırı Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz

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