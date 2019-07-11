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GÜNCELLEME - Sosyal medya "fenomeni"ne uyuşturucudan gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmayı özendirenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Pelinsu M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Pelinsu M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanındığı öğrenildi.

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