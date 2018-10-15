HABER

GÜNCELLEME - Sosyal medyada hakaret iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medyada infiale yol açan, Atatürk'e hakaret edilen videoyu çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan, Atatürk'e hakaret içeren videoyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirilen şüpheli Y.S. (16) ile görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi, Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Elektrik kablosuna takılan drone için itfaiye devreye girdiElektrik kablosuna takılan drone için itfaiye devreye girdi
-250 kotunda evlilik teklifi yaptı-250 kotunda evlilik teklifi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk HAKARET tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran iki kişi tutuklandı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Ağrı'dan kötü haber! Mayın patladı

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! O siteler kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.