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GÜNCELLEME - Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın 4 ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı

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