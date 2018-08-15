GÜNCELLEME - Sosyal medyadan terör propagandası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C, TİKKO ve TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları tespit edilen üniversite öğrencisi S.Ö. ve mobilya işçisi A.A. eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanıp mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.A. tutuklandı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

