HABER

GÜNCELLEME - Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ve başkent Colombo'da beş yıldızlı üç otelde düzenlenen saldırılarda 138 kişi yaşamını yitirdi - Saldırılar, Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kiliseyi, Colombo'da da Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini hedef aldı - Ölenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişi bulunuyor - Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe: - "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 138 kişi öldü.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Kilise ve otellerdeki patlamalarda 138 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de hayatını kaybedenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

Resmi Daily News gazetesi, Sri Lanka'daki saldırılarda 500'den fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söylerken, saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

PARTNERKorunma talebine retKorunma talebine ret
İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladıİDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı
(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı(Özel) Tek kadın muhtar 4 adaya karşı seçimi kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırılar Sri Lanka

En Çok Okunan Haberler

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

İzmir'de sıcak dakikalar! Kar maskeli 2 kişi NATO lojmanlarına saldırdı!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Nisan 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Asker eğlencesi karıştı! Sandalye, sopa ve demir çubuklar havada uçuştu!

Asker eğlencesi karıştı! Çok sayıda yaralı var!

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.