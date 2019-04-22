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GÜNCELLEME - Sri Lanka'daki saldırılarda 39 yabancı uyruklu kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

İngiltere, Danimarka, Hollanda, Portekiz, Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya ve Türkiye, saldırıda vatandaşlarının yaşamını yitirdiğini doğruladı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Paskalya gününde 8 ayrı noktaya düzenlenen terör saldırılarında 2'si Türk 39 yabancı uyruklu kişinin öldüğü bildirildi.

Sri Lankalı yetkililer, Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri, başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinin yanı sıra banliyölerdeki bir konukevi ve üst geçide düzenlenen 8 bombalı saldırıda hayatını kaybedenler arasında 39 yabancı ülke vatandaşı olduğunu açıkladı.

Sri Lanka makamları, hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair bilgi vermezken, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Portekiz, Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya ve Türkiye, saldırıda vatandaşlarının hayatını kaybettiğini doğruladı.

İngiltere'nin Sri Lanka Büyükelçisi Manisha Gunasekera, 2'si ABD ve İngiltere çifte vatandaşı, toplam 8 İngiliz vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı 3, Portekiz makamları da 1 vatandaşının saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 1, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj da 5 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, 2 Çin vatandaşının, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise 2 Avustralyalının terör saldırılarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Japonya Kabine Başsekreteri Yoshihide Suga, 1 Japon vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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