GÜNCELLEME- Sudan'da muhaliflere gözaltı

Sudan güvenlik güçlerinin ülkedeki yaşam koşulları sebebiyle düzenlenen gösterilerle eş zamanlı olarak 16 muhalif lideri gözaltına aldığı belirtildi.

Aralarında "Komünist Parti" ve "Arap Baası" gibi partilerin de olduğu Sudan Muhalefet Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da muhaliflerin toplantısını bastığı ifade edildi.

Çarşamba günü için siyasi grev ve sivil itaatsizlik kararı alınan muhalefet toplantısında, Ulusal Güçler Koalisyonu lideri Faruk Ebu İsa'nın aralarında bulunduğu 14 muhalif liderin gözaltına alındığı kaydedildi.

AP'ye açıklama yapan Sudanlı aktivistler de ülkenin en büyük muhalif partilerinden Milli Ümmet Partisinin liderleri İbrahim al-Amin ve Sara Nakdallah'ın da gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in dün iki yardımcısı, istihbarat başkanı, içişleri ve dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile ülkedeki protesto krizlerini ele almak için toplantı düzenlediğini bildirdi.