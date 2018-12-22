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GÜNCELLEME- Sudan'da muhaliflere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 21:56 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri, başkent Hartum'da 16 muhalif lideri gözaltına aldı GÖZALTINA ALINAN LİDERLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ, DEVLET BAŞKANI YARDIMCISININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Sudan güvenlik güçlerinin ülkedeki yaşam koşulları sebebiyle düzenlenen gösterilerle eş zamanlı olarak 16 muhalif lideri gözaltına aldığı belirtildi.

Aralarında "Komünist Parti" ve "Arap Baası" gibi partilerin de olduğu Sudan Muhalefet Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da muhaliflerin toplantısını bastığı ifade edildi.

Çarşamba günü için siyasi grev ve sivil itaatsizlik kararı alınan muhalefet toplantısında, Ulusal Güçler Koalisyonu lideri Faruk Ebu İsa'nın aralarında bulunduğu 14 muhalif liderin gözaltına alındığı kaydedildi.

AP'ye açıklama yapan Sudanlı aktivistler de ülkenin en büyük muhalif partilerinden Milli Ümmet Partisinin liderleri İbrahim al-Amin ve Sara Nakdallah'ın da gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in dün iki yardımcısı, istihbarat başkanı, içişleri ve dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile ülkedeki protesto krizlerini ele almak için toplantı düzenlediğini bildirdi.

İbrahim, toplantıda, önemli kurumların ordu tarafından korunacağı kararı alındığını açıkladı.

- Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Gösteriler nedeniyle, Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı muhalif Sudan

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