GÜNCELLEME - Sudan'da ordu yönetime el koydu

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurdu.

Bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi (YGK) Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, YGK'nin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirdi.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetti.

Bin Avf, ülkede 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca saat 22.00'den 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade etti.

Ayrıca bin Avf geçiş dönemi sonunda siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması ve yönetimin barışçıl yollarla devredilmesi için uygun ortamı oluşturacakları ve özgürce yapılan seçimlerin ardından yeni anayasanın hazırlanacağı sözü verdi.

Sudan Savunma Bakanı ve Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Avad bin Avf, 2005'teki geçiş anayasasının yürürlüğünün durdurulması, hava sahasının ve sınır kapılarının 24 saatliğine kapatılması, yargı organlarının, anayasa mahkemesinin ve başsavcılığın çalışmalarını sürdürmesi, silahlı grupların ve silah taşıyanların silahlarını güvenlik güçlerine teslim etmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, ülke genelinde ateşkes ilanı, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması kararı aldıklarını belirtti.