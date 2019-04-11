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GÜNCELLEME - Sudan'da ordu yönetime el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurdu - Bin Avf, ülkede 3 aylık OHAL ilan edildiğini, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı DETAYLAR EKLENDİ

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurdu.

Bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi (YGK) Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, YGK'nin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirdi.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetti.

Bin Avf, ülkede 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca saat 22.00'den 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade etti.

Ayrıca bin Avf geçiş dönemi sonunda siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması ve yönetimin barışçıl yollarla devredilmesi için uygun ortamı oluşturacakları ve özgürce yapılan seçimlerin ardından yeni anayasanın hazırlanacağı sözü verdi.

Sudan Savunma Bakanı ve Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Avad bin Avf, 2005'teki geçiş anayasasının yürürlüğünün durdurulması, hava sahasının ve sınır kapılarının 24 saatliğine kapatılması, yargı organlarının, anayasa mahkemesinin ve başsavcılığın çalışmalarını sürdürmesi, silahlı grupların ve silah taşıyanların silahlarını güvenlik güçlerine teslim etmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, ülke genelinde ateşkes ilanı, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması kararı aldıklarını belirtti.

Yerel, bölgesel, uluslararası tüm anlaşmaların geçerliliğini koruyacağını belirten bin Avf, vakıflar, diplomatik heyetler, elçiliklerin çalışmalarına devam etmesi, insan haklarının muhafazası, uluslararası ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerin sürdürülmesi ve herhangi bir devletin iç işlerine karışılmaması yönünde de kararlar aldıklarını aktardı.

Bin Avf son olarak ibadet mekanları, yaşam alanları, köprüler, hava yolu, limanlar, haberleşme ve ülke genelinde tüm hizmetlerin güvenliğini sağlayacaklarını kaydetti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu bu sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri darbe Sudan

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