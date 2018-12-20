GÜNCELLEME - Sudan’daki gösterilerde 5 kişi öldü

Protestoların ilk başladığı kentlerden Atbara'da ilan edilen olağanüstü hale rağmen gösterilerin ikinci gün de sürdüğü kaydedildi.

Polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı ve kentteki çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Hartum sakinleri, gösterilerin başkentin merkezinde ve kentin Demi, Haj Yusuf ve Arkweet mahallelerinde sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, gösteriler Sennar kenti ve başkent Hartum'a da sıçradı.

Gadarif kentinde bu sabah lise öğrencilerinin başlattığı gösterilere çarşıdaki vatandaşlar da katıldı. Ülkedeki fiyat artışını, ekmek ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin kentteki Valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

HARTUM (AA) - Sudan'da ekonomideki kötüye gidişi protesto etmek için dün başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde 5 kişi hayatını kaybetti.

- Dangola'da gösteriler

Ülkenin kuzeyindeki Dangola kentinde de gösteriler düzenlendi. Dangola'da da OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Görgü şahitleri, büyük çarşıdan yürüyüşe geçen göstericilerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin merkezini yaktığını dile getirdi.

Dangola'ya bağlı Selim beldesinde de yüzlerce üniversite öğrencisinin gösteri düzenlediği aktarıldı.

Sudan'da dün Atbara, Port Sudan ve Omdurman kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, dün yaptığı açıklamada, Eyalet Güvenlik Komisyonunun olaylara ilişkin toplantısı sonrasında Atbara kentinde OHAL ve dışarı çıkma yasağı ilan edildiğini belirtmişti.

Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve liselerde eğitime ara verildiğini aktarmıştı.

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- Temel gıda ve tüketim maddelerini bulmakta sıkıntı çekiliyor

Sudan Başbakanı ve Maliye Bakanı Mutez Musa, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin, çok büyük zarara uğramasına rağmen 2019'da da aralarında ekmek ve yakıtın da bulunduğu stratejik malları desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

Musa, ülkede yaşanan sıkıntıların döviz eksikliği nedeniyle ekonomik dengesizlikten kaynaklandığını aktarmıştı.

Ülkede doların aşırı derecede yükselmesiyle ekmek, un, yakıt ve mutfak tüpü gibi ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin istisnai bir durumdan geçtiğini, bu durumun sağlam önlemler ve başarılı çözümlerle yakında atlatılacağını söylemişti.

