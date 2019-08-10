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GÜNCELLEME - Sulama kanalında kaybolan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen kişi ve onu kurtarmak için kanala giren patronunun cansız bedenleri bulundu CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen kişi ile onu kurtarmak için suya giren patronunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde sulama kanalına iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanığı Müşerref Arıkan'ın ifadesi üzerine oğlu Salih Arıkan (27) ile patronu Zafer Bartın'ın (40) bulunması için çalışma başlattı.

DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekibi kayıp kişileri aramak için bölgeye hareket etti.

Arıkan'ın cansız bedeni sabaha karşı yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nebediz mevkisinde bulundu. Arama sahasını genişleten ekipler, 2 kilometre uzaklıktaki Karaağaçlı mevkisinde de Bartın'ın cesedini buldu.

Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

- "Elindeki şişeyi suya atmak isterken ayağı kaydı"

Müşerref Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Salih Arıkan'ın babası hayatta olmadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Arıkan, şunları anlattı:

"Bayram geliyor, babam yok' diye üzülüyormuş. Patronu da beni aradı. Yanıma getirmesini söyledim, buraya geldiler. Arabadan inmesini istedim. O da inmeyeceğini ve benim binmemi istedi. Sonra ben arabaya bindim. Kanalın oraya kadar geldik. Arabadan indim, bana sarıldı. 'Anne bayram geliyor.' dedi. Ben de 'Gelsin oğlum, kimsemiz yok.' dedim. Elindeki şişeyi suya atmak isterken ayağı kaydı, terlik vardı, suyun içine düştü.

Arkasından suya giren patronu da onu kurtarmak istedi. Fidan gibi oğlum sudan çıkmadı."

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Anahtar Kelimeler:
ceset Kayıp sulama kanalı

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