GÜNCELLEME - Şule Çet davasında "müebbet hapis" kararı çıktı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, Şule Çet'in babası İsmail Çet ve tarafların avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı bazı milletvekilleri ile sanık yakınlarının da arasında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Aksu, halkın dava konusunda galeyana getirildiğini, sosyal medyada yalan haberlerle ortalığın kışkırtıldığını ve sonrasında tutuklandıklarını iddia ederek, "Mümkün olmayan şeylerle yargılanıyorum. Herkes neler olduğunu merak ediyor. Şule'ye dokunmuşluğum yok. Suç işleseydim 45 gün içinde ülkeyi terk ederdim." diye konuştu.

Çet ile bir tartışma ya da boğuşma yaşamadıklarını, Çet'i aşağı atmadığını ve neden yargılandığını bilmediğini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Takdir sizin. Dosyada aleyhime hiçbir şey yok. Gerekirse bir daha videolarımızı izlemenizi, Berk ile cezaevindeki mektuplarımızı okumanızı istiyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, bir tane yalan söylemedim. Şule'nin ölümüne ailesi kadar ben de üzüldüm. Bunun tedavisini gördüm. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık Akand ise olayın gerçekleştiği odada dahi bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Sanık avukatları da savunmalarında mahkemenin kamuoyu baskısı altında olduğunu ileri sürdü.

Akand'ın avukatlarından İskender Fatih Balkış, "Müvekkilim, iki duble içki içmeye gittiği ve o gece tanıştığı bir kız nedeniyle 16 aydır içeride. Gelinen noktada kamuoyu baskısıyla ceza verilecekse, verilecek." diye konuştu.