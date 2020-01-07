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  4. GÜNCELLEME - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 40 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 40 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN izdiham süleymani

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