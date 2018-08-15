GÜNCELLEME - Sultanbeyli'de hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastane çalışanları ve olay yerine gelen ekiplerce hastaların tahliyesi sağlandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

