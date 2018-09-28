GÜNCELLEME - Sultangazi'de huzurevinde yangın

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzur evinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarı çıkartılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
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