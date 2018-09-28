HABER

GÜNCELLEME - Sultangazi'de huzurevinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince huzur evinde kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarı çıkartılan huzurevi sakinlerine sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!
2018’in bilim kadınları arasında Dr. Selvi Durmuş Erim de yer aldı 2018’in bilim kadınları arasında Dr. Selvi Durmuş Erim de yer aldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huzurevinde yangın itfaiye suntangazi

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Sevgilisinin kızına tecavüz etti!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.