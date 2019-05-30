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GÜNCELLEME - Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

Muğla'da dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen şüpheli, kurye gibi davranan polislerce yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen şüpheli, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce yakalandı.

Polise başvuran 72 yaşındaki Y.T, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek bankadaki 150 bin lirasını istediklerini söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, dikkati çekmemek için Y.T'nin Tepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde kargo ve pizzacı kuryesi gibi beklemeye başladı.

Y.T'den parayı almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan H.A. (21), kurye gibi davranan polislerce yakalandı.

H.A'nın, telefon dolandırıcılarının Ege ve Akdeniz bölgesinde dolandırdığı mağdurlardan para alan kişi olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla telefon dolandırıcılığı

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