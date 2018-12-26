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GÜNCELLEME - Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:30 | Son Güncelleme

Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı, konvoydaki uzman çavuşlardan biri annesi ve nişanlısıyla buluşup hasret giderdi - TCDD Başpınar Lojistik Şefliğinde tırlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırındaki birliklere gönderildi DETAYLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.

Konvoydaki askerler arasında bulunan uzman çavuş Devrim Yağız da tren garında ailesiyle buluştu.

Annesi Songül ve nişanlısı Kübra ile hasret gideren Yağız, kendisi için yapılan sevdiği yemekleri teslim aldı.

Tren daha sonra kent merkezindeki TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine ulaştı.

Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından sevk edilen konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri sevkiyat Başpınar Garı Gaziantep Suriye sınırı

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