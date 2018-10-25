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GÜNCELLEME - Suriye sınırında sele kapılan 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:29 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği: - "Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir" - "Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, sınırı yasa dışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken sele kapılan 6 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Kızılçat Mahallesi yakınlarında bir grup Suriyeli, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu belirlenen 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise hayatını kaybeden ve Suriye uyruklu olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin açıklamada, "Saat 15.00 sularında Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde cansız insan bedeni olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, sınırı yasa dışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulan 6 erkek cesedine ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.

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düzensiz göçmen hatay Hatay Valiliği sel sınır Suriyeli

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