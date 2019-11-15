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GÜNCELLEME - Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında aralarında Çevik'in de bulunduğu 14 kişi yakalandı DETAY VE GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon Suruç Belediye Başkanı

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