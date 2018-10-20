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GÜNCELLEME - Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 04:48 | Son Güncelleme

Riyad, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan "arbede" sonucunda öldüğünü itiraf etti ancak cesedinin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı - Suud yönetimi, olayla ilişkili 18 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığını duyurdu - Riyad yönetimi, Türkiye'nin ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduklarını açıkladı - Kraliyet müsteşarı ile iki Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı ve iki istihbarat yetkilisi görevlerinden alındı - Veliaht Prens Muhammed bin Selman yeni istihbarat yapılanması için görevlendirildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.

- Cesedinin akıbeti belli değil

Riyad yönetimi tarafından gazetecinin ölümüyle ilgili paylaşılan bilgiler arasında cesedinin akıbetine yer verilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılık, "elde ettiği tüm gerçeklerin paylaşılacağını ve sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını" kaydetti.

-"Türkiye'nin ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli buluyoruz"

Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın "ölümündeki sorumluları ve hatalıları cezalandırmaktan geri durmayacağı" ve böyle bir olayın tekrarını engellemek için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceği kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı olayı soruşturma sürecinde ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduğunu" açıkladı.

Riyad ayrıca Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

- Kraliyet müsteşarı ile üst düzey 4 istihbarat yetkilisi görevlerinden alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi olayı üzerine üst düzey 5 kişiyi görevden aldırdı.

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammet bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Yayımlanan kararnameyle, Kahtani ve Asiri'nin yanı sıra bir diğer Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin de görevlerinden alındığı aktarıldı.

- Veliaht Prens yeni istihbarat yapılanması için görevlendirildi

Bu çerçevede Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

SPA'nın başka bir haberinde verilen detaylarda, Kaşıkçı'nın kaybolması olayının Suudi Arabistan yönetiminin "en üst derecede ilgisini çektiğini" ve olayların aydınlatılması için gerekli adımları hayata geçirerek Türk makamları ile iş birliği yapmak üzere bir güvenlik ekibinin 6 Ekim'de Türkiye'ye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreçte Türk emniyet makamları ile Suudi Arabistan arasında ortak bir ekip çatısı altında tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutuna girilmesi için izin çıkarıldığı hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da Suudi Arabistan Başsavcılığına olayla ilgili soruşturma başlatması talimatı verdiği bildirildi. Başsavcılığın, Türk güvenlik birimlerinin sağladığı bilgiler ışığında, şüphelilerin olayla ilişkisini sorguladığı bilgisine yer verilen haberde, güvenlik birimlerinin, "şüphelilerin verdiği bilgilerin Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği sonucuna işaret ettiğine" dikkat çekildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığın gerçekleştirdiği ön soruşturma sonucunda, şüphelilerin İstanbul'daki başkonsolosluğa Cemal Kaşıkçı'yı geri getirmek amacıyla gittiği ancak buradaki görüşmeler sırasında "işlerin istenilenin aksinde seyrettiği ve tartışma çıktığı" belirtildi. Tartışma neticesinde "yaşanan yumruklaşma ve arbede sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ve şüphelilerin olayın üstünü örtme çabasına giriştiği paylaşıldı ancak haberde, olayın üstünü örtmek için nasıl bir yol izlediklerine dair detay verilmedi.

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Cemal Kaşıkçı itiraf Suudi Arabistan

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