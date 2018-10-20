GÜNCELLEME - Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılık, "elde ettiği tüm gerçeklerin paylaşılacağını ve sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını" kaydetti.

Riyad yönetimi tarafından gazetecinin ölümüyle ilgili paylaşılan bilgiler arasında cesedinin akıbetine yer verilmedi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammet bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Riyad ayrıca Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın "ölümündeki sorumluları ve hatalıları cezalandırmaktan geri durmayacağı" ve böyle bir olayın tekrarını engellemek için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceği kaydedildi.

Yayımlanan kararnameyle, Kahtani ve Asiri'nin yanı sıra bir diğer Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin de görevlerinden alındığı aktarıldı.

- Veliaht Prens yeni istihbarat yapılanması için görevlendirildi

Bu çerçevede Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

SPA'nın başka bir haberinde verilen detaylarda, Kaşıkçı'nın kaybolması olayının Suudi Arabistan yönetiminin "en üst derecede ilgisini çektiğini" ve olayların aydınlatılması için gerekli adımları hayata geçirerek Türk makamları ile iş birliği yapmak üzere bir güvenlik ekibinin 6 Ekim'de Türkiye'ye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreçte Türk emniyet makamları ile Suudi Arabistan arasında ortak bir ekip çatısı altında tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutuna girilmesi için izin çıkarıldığı hatırlatıldı.