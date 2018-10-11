GÜNCELLEME - Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi

Adana'dan Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla su arıtma aparatları arasına saklanarak gönderilmeye çalışılan 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan, Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, durum "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, havalimanının kargo bölümünde arama kararı verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanının kargo bölümünde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

- "Uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere, kargo bölümünde yapılan analiz çalışmaları sonucu uyuşturucu bulunabileceği değerlendirilen su arıtma aparatlarında narkotik dedektör köpeği "Şans" ile arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı aldıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Aramalarda 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önceki operasyonlarda da su arıtma cihazı ve pistonlar içerisine gizlenmiş aynı şekilde Suudi Arabistan'a gideceğini değerlendirdiğimiz 2 milyon 750 bin civarında uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

