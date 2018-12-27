GÜNCELLEME - Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, yayımlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

Eğitim Bakanlığı ile eğlence ve spor kurumlarını da kapsayan kararnameyle Spor Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh görevinden alınarak Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerinde değişiklik içermeyen yeni kraliyet kararnamesi ayrıca, Bin Selman başkanlığındaki "Siyaset ve Güvenlik Konseyi" ile "Ekonomi ve Kalkınma Konseyi"nin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.