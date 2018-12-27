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GÜNCELLEME - Suudi Arabistan'da kabine revizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖREVDEN ALINAN BAZI YETKİLİLERLE İLGİLİ BİLGİLER EKLENDİ

İSTANBUL (AA) – Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, yayımlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

Eğitim Bakanlığı ile eğlence ve spor kurumlarını da kapsayan kararnameyle Spor Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh görevinden alınarak Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerinde değişiklik içermeyen yeni kraliyet kararnamesi ayrıca, Bin Selman başkanlığındaki "Siyaset ve Güvenlik Konseyi" ile "Ekonomi ve Kalkınma Konseyi"nin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Bu arada görevinden uzaklaştırılan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed bin Salih el-Gafili yerine Musaid bin Muhammed el-Ayban getirildi.

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- Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf kimdir?

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Assaf, geçen yıl ülke genelinde başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton otelinde gözaltına tutulan üst düzey isimler arasındaydı.

Assaf, "Yolsuzlukla Mücadele Heyeti"nin yürüttüğü sorgulamanın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz tarafından 2 Kasım 2017'de Devlet Bakanı ve Kraliyet Danışmanı olarak atandı.

İbrahim el-Assaf, 1996’dan 2016’ya kadar 20 yıl boyunca Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.
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- Ulusal Muhafız Bakanlığından uzaklaştırılan Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf kimdir?

Suudi Arabistan'ın önemli güvenlik kurumlarından biri olan Ulusal Muhafız Bakanlığını yöneten ve bugün görevden uzaklaştırılan Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf, geçen yıl Veliaht Prens Bin Selman öncülüğünde başlatılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınarak tutuklanan Mutib bin Abdullah Al Suud'un yerine getirilmişti.

Hatta Arap basını, Bin Selman'ın, Muhammed bin Nayif, Mutib bin Abdullah ve eski İçişleri Bakanı Ahmed bin Abdulaziz'e yakın isimleri temizlemek için Bin Ayyaf'ı bu göreve getirdiğini yazmıştı.

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- Turki Al eş-Şeyh kimdir?

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde müsteşar olarak görev yapan Turki Al eş-Şeyh, geçen yıl önce Spor Kurulu Başkanlığı, sonrasında da Suudi Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevlerine atanmıştı.

Veliaht Prens Bin Selman'a yakın olduğu söylenen Al Şeyh, hükümet kurumlarında çalışmaya İçişleri Bakanlığı ve ardından Savunma Bakanlığı'nda başlamış ve 2015 yılında Kraliyet Divanı'na atanmıştı.

Yönetimindeki kurumlarda yanlış kararlarda ısrar ettiği gerekçesiyle birkaç ay önce Al Şeyh'in görevden alınması yönünde sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatılmıştı.

Al-Khaleej Online haber sitesine göre ise, spor alanındaki görevlerinden alınarak Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Al Şeyh, ülkenin muhafazakar kimliğine "Batılılaştırma" yönünde yön veren isimlerden.

Aynı haber sitesi ayrıca, Veliaht Prens Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Al Şeyh'in "görevlerini kötüye kullanması" ve büyük başarısızlıklara imza atması dolayısıyla kraliyet çevresinde rahatsızlık yarattığını ve yeni görevinin de bu bakımdan soru işaretleri uyandırdığını kaydetti.

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Kral Selman bin Abdulaziz Muhammed bin Selman Ritz Carlton Hotel Suudi Arabistan

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