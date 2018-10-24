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GÜNCELLEME - Tabancalardan biri tutukluk yapınca diğeriyle öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

Yaşadığı ABD'den Konya'ya gelip eski karısıyla evlenen kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Zanlının, emniyetteki ifadesinde, eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca, cinayeti diğer tabancayla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yaşadığı ABD'den Konya'ya gelip, eski karısıyla evlenen kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerinde, eski eşi M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin'i (30) silahla öldürdükten sonra polise teslim olan Halil İbrahim K'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Halil İbrahim K'nin, polise verdiği ifadesinde, eski eşi M.A. ile 2015 yılında boşanma aşamasındayken ABD'ye gittiğini, daha sonra boşandıklarını söyledi.

Kızının velayetinin kendisine verilmediğini belirten Halil İbrahim K, ifadesinde şunları anlattı:

"Eski eşim, daha önce karısından boşandığını öğrendiğim Hüseyin Alşahin ile evlendi. Zaman zaman WhatsApp üzerinden görüşüyorduk. Hüseyin'in, kızım ve eski eşim hakkında söylediği bazı şeyler nedeniyle psikolojim bozulmuştu. Bunun üzerine 18 Ekim'de uçakla New York'tan İstanbul'a geldim. Burada eski bir asker arkadaşımdan iki tabanca aldım. Ayın 20'si akşamı da Konya'ya geldim. Yakınlarımla görüştükten sonra kızım H.L.K'yi görmek istedim. Kızım annesinin yanına gitmek istediğini söyleyince çok üzüldüm. Olay günü, İstanbul'da arkadaşımdan aldığım tabancalar ve bir bıçak ile Hüseyin'in dükkanına gittim. Tartışmaya başladık. Yanımda getirdiğim tabancalardan birini ateşledim. Tutukluk yapınca diğer tabancayla ateş ettim. Daha sonra karakola gidip teslim oldum."

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, olayın yaşandığı sokaktaki iş yerinin önüne gelen Halil İbrahim K'nin, Hüseyin Alşahin'i elinde tabanca ile kovalaması yer alıyor. Alşahin'in iş yerine girmesinin ardından zanlının da peşinden içeriye girdiği anların yansıdığı görüntülerde, Halil İbrahim K'nin bir süre sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerinde, dün, eski karısı M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin'i tartıştıktan sonra silahla öldürdüğü öne sürülen Halil İbrahim K. karakola giderek teslim olmuştu.

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