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GÜNCELLEME - Takside 12 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı - Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir takside, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan taksi, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. C.Ü'nün kullandığı taksideki Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptıkları iddia edilen C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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