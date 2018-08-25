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GÜNCELLEME - Taksim'deki izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

İzinsiz gösteri dolayısıyla gözaltına alınan 47 kişinin işlemleri sürüyor GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinin ardından 47 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri"nin, 700. hafta etkinliği için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polisin müdahalesi sonrasında caddede bir süre bekleyen, aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanı sıra HDP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Polisin müdahalesi sonrasında Beyoğlu'ndaki ara sokaklara kaçan gruptakiler de güvenlik güçlerinin önlemi dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çıkamayarak dağıldı.

İzinsiz gösteri dolayısıyla 47 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin işlemlerinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.

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"Cumartesi Anneleri" 700. kez buluştu

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