GÜNCELLEME - Tapu memurunun dikkati milyonluk sahtekarlığı önledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 77 dönümlük araziyi, sahibinden habersiz düzenledikleri sahte kimlik ve evraklarla sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 77 dönümlük arazinin satış işlemleri için M.T, H.G, B.Ö.B. ve A.Ö, Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.
Tapu memurları yaptıkları inceleme sırasında evraklarla sunulan vekalet belgesinin sahte kimlikle hazırlandığını fark etti.
Tapu görevlileri, sunulan kimlik ve evrakın arazinin satışını yapmak isteyen kişilere ait olmadığından emin olunca durumu polise bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe tapu müdürlüğüne gelerek sahte kimlik ve evrak düzenleyip başkasına ait arazileri satmaya çalışan M.T, H.G, B.Ö.B, A.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
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