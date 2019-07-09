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GÜNCELLEME - Tarihi Vezir Hanı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı'nın içinde yer alan ve restorasyon çalışmalarından dolayı bir süre önce boşaltılan 295 yıllık Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü - Vali Şehmus Günaydın: - "Muhtemelen iskelenin yanından çıkan bir yangından söz ediyor görevli arkadaşlarımız. Müdahalenin hızlı olması neticesinde duvarların çökme riski ortadan kalkmıştır. Çok şükür bir can kaybımız yok" DETAYLAR VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı'nın içinde yer alan ve restorasyon çalışmalarından dolayı kapalı olan 295 yıllık Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi'ndeki Kapalı Çarşı'nın bölümlerinden olan Vezir Hanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Restorasyon çalışmasından dolayı bir süre önce boşaltılan handa kerestelerin tutuşmasıyla başlayan yangında, ahşap iskele de yandı.

Kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan, yüncülerin ve dericilerin yer aldığı handaki yangının ardından Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, olay yerinde incelemede bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Günaydın, büyük bir yangının önüne geçildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Kapalı Çarşı'ya sıçrayabilecek büyük bir yangının önlendiğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Yangının çıkış sebebine yönelik çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen iskelenin yanından çıkan bir yangından söz ediyor görevli arkadaşlarımız. Müdahalenin hızlı olması neticesinde duvarların çökme riski ortadan kalkmıştır. Çok şükür bir can kaybımız yok. Kullanılmayan, sökülen kapı ve pencereler yanmış durumda ama bizim için önemli olan herhangi bir vatandaşımızın canına bir sıkıntı gelmemesiydi. Bu tür yangınların çıkmaması için daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü buralar tarihi mekanlar, buraları korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım. Restorasyonu devam eden bir bölge. İleriki günlerde yangının neden kaynaklandığı konusunda daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangın yerine gelen Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli de yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini belirtti.

Kapalı Çarşı'nın büyük bir felaket atlattığını ifade eden Küpeli, şöyle konuştu:

"Çok şükür Allah bizleri korudu, şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Restorasyon çalışmaları rutin olarak devam ediyordu, bitmek üzereydi. Ahşaplar ortada stok halinde bekletiliyormuş. Yetkili birimler gerekli incelemeyi yapacak. Yangının çıkış sebebini araştıracaktır. Çarşımızın içinde Vezir Hanı, Gön Han bulunuyor. Bizim yönetim olarak sıkıntımız buraları kontrol edemiyoruz. İçeride uyuşturucu ve alkol kullananlar oluyor. Bu tür insanların kullandıkları madde de yangın çıkarabilir. Yetkililerden bu konuda önlem almalarını istiyoruz. Yananlar ahşap malzeme, restorasyon için kullanılan iskele. Hanın yapısına is ve duman dışında verilen bir zarar yok. Yangın bir yere hapsedildi ve diğer bölümlere geçmeden söndürüldü."

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Vezir Han yangın

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