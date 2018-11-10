GÜNCELLEME - Tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Osman G'nin (18), Tepeköy Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Rahime G'yi (35) mutfakta başından silahla vurulmuş halde bulduğu ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Rahime G'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının eşi Musa G. (40), oğlu Osman G. ile Musa G'nin kardeşi Mehmet G, ifadelerine başvurulmak üzere Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Cinayeti itiraf etti

Osman G'nin, ilk ifadesinde 3 kişinin evlerinden hızla kaçtığını gördüğünü, 2 yaşındaki kardeşini annesinin yanında bulduğunu söylediği öğrenildi.

Pamuk tarlasından dönen Rahime G'nin eşi Musa G'nin de eve geldiğinde oğlunun bahçeden üç kişinin hızla uzaklaştığını söylediğini anlattığı belirtildi.

Jandarmada babasının ifadesiyle çelişik ifadeler veren Osman G'nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Osman G'nin, evlerinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığını ve gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrendiğini, annesiyle bu nedenle tartıştığını ve öfkelenip silahı ateşlediğini söylediği belirtildi.

Jandarma, suç aleti silahı olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında buldu.

Osman G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

