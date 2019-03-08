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GÜNCELLEME - Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Gözaltına alınan kadının eşi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen Metin Ç, (42) çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Necla Ç. (43) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç. eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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