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GÜNCELLEME - Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği öğrenildi - Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

Samsun'un Atakum ilçesinde kavgada bir kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin ısırdığı sol kulağının bir bölümünü kopardı.

112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum kavga Kulak Samsun yaralama

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