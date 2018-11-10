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GÜNCELLEME - Tartıştığı kız kardeşini orakla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

ZANLININ YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Trabzon'da tartıştığı kız kardeşini orakla öldüren kişi, gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Hacı Ö. (68) ve kardeşi Samiye Ö. (51) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı Ö, evde bulunan orakla kardeşini öldürdü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Samiye Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hacı Ö'nün yakalanması için Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu zanlı, yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
kardeş orak Trabzon

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