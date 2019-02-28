GÜNCELLEME - Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

Hatay semti Nokta Durağı mevkisindeki evlerine alkollü gelen Sertaç Ö, 19 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Soykan Ö. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Sertaç Ö, oğlu Soykan Ö'yü göğsünden bıçakladı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşırı derecede kan kaybettiği belirtilen Soykan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Sertaç Ö, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesi alınan Sertaç Ö'nün, oğluyla sıkça tartıştıklarını, dün gece de kavga ettiklerini ancak olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Ölen lise öğrencisi Soykan Ö'nün cenazesi, Üçyol Murat Reis Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Akrabaları, öğretmenleri ve okul arkadaşlarının katıldığı cenazede anne Sibel Dalgıç, gözyaşı döktü.

Sertaç Ö. ile Dalgıç'ın ayrı olduğu, Soykan Ö'nün çiftin tek çocukları olduğu öğrenildi.

