GÜNCELLEME - Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü.
Kyodo'nun Tayvan basınına dayandırdığı habere göre, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde raydan çıkan trende 17 kişi hayatını kaybetti, 80'i ağır 132 kişi yaralandı.
Taipei'den Taitung kentine giden trende 310 yolcunun bulunduğu bildirildi.
Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin kazadan sonra bölgeye geldiği, yaralıların hastanelere sevk edildiği ve 30 ila 40 yolcunun trenin enkazı altında sıkıştığı kaydedildi.
Nedeni henüz bilinmeyen kazada, trenin 8 vagonundan 5'inin raydan çıktığı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in olay yerine 120 kişilik askeri bir ekibin gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.
Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!
AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım
Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Üniversitede dehşet anları! Sözleşmesi feshedilen firma sahibi proje müdürünü öldürdü
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum