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  4. GÜNCELLEME - Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

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Adıyaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda A.K, Ş.Y.A. ve A.Y.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, ev tapuları ve notlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman tefeceilik operasyonu

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