GÜNCELLEME - Tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda A.K, Ş.Y.A. ve A.Y.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, ev tapuları ve notlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Ş.Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

