GÜNCELLEME - Tekirdağ'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki operasyonda, çeşitli suçlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat ve teknik takip sonucunda, aranan 5 kişinin Kapaklı'nın Uzunhacı, Pınarça ve Karaağaç mahallerindeki evlerinde olduğunu belirledi.
Yapılan operasyonda, Emrah B, Şahan Y. ve Semih V. uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden, Gürkan Y. dolandırıcılık, Rıfet A. ise basit yaralama suçlarından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah B. ile Şahan Y. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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