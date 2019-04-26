GÜNCELLEME - Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdülkerim H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.
- Olay
Tekirdağ'da önceki gün, terör örgütü DEAŞ şüphelileriyle irtibatı belirlenen Suriye uyruklu Abdülkerim H. (26) gözaltına alınmıştı.
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