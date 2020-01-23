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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı.

Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralılar Celil (55) ve oğlu Cemil Taşkıran (39), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.

Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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bıçaklı kavga cinayet Çerkezköy Tekirdağ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç kimse iş,aş,ekmek parası için yerleştiği yere ayak uydurmuyor yazık bölüşemeyecek ne vardı iki can gitti.Bakın kesin tekirdağ,lı değildir.
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