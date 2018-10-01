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GÜNCELLEME - Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

Hastanelere kaldırılan yaralıların önemli bir kısmı taburcu edildi (YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ)

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların önemli bir kısmı taburcu oldu.

Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.

Kazada, 19 öğrenci yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan yaralıların önemli bir kısmının taburcu edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Kaza öğrenci servisi Tekirdağ

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