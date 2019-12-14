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GÜNCELLEME -Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Yaşamını yitiren 16 yaşındaki Eren Konukcu'nun cenazesi toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mesut Ö. idaresindeki 34 HN 4563 plakalı otomobille Eren Konukcu'nun (16) kullandığı 59 ABE 022 plakalı motosiklet, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Üniversite kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan Konukcu, ambulansla kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi olan Konukcu'nun, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu'nun oğlu, yine aynı fakültede Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Delibaş'ın da torunu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Konukcu'nun cenazesi toprağa verildi

Yakınları tarafından morgdan alınan Konukcu'nun cenazesi, Köseilyas Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Konukcu'nun annesi Dilek, babası Fatih Konukcu, kardeşleri ile okul arkadaşlarının yanı sıra CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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cenaze Kaza ölü Tekirdağ

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