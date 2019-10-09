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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da polis memuru bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

Kapaklı ilçesinde bir polis memuru, polis merkezinde bıçakla yaralandı - Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir polis memuru, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin Çiçek, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçakla yaralandı.

Yaralı polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, hastaneye giderek, polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli Gürhan T. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Çetin çiçek Kapaklı Polis memuru Tekirdağ tutuklama

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