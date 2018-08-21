GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesindeki silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Yaşar K. ve Tahsin B. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin B, av tüfeğiyle ateş ettiği Yaşar K'yı yaraladı.

Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Tahsin B. ise gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Tahsin B, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

