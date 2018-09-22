GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş olarak bulunan kişinin gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşbahçe mevkisinde iki gün önce gerçekleşen olayı aydınlatmak için çalışma yürüten Tekirdağ Cinayet Büro Amirliği ile Çerkezköy Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Öldürülen Erol Özdemir'in olay yerine taksiyle geldiğini tespit eden ekipler, takside Y.K'nin de olduğu bilgisine ulaştı.
Polisin operasyonuyla iş yerinde yakalanan Y.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!
S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum