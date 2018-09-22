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GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Çerkezköy ilçesinde boğazı kesilmiş olarak bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş olarak bulunan kişinin gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşbahçe mevkisinde iki gün önce gerçekleşen olayı aydınlatmak için çalışma yürüten Tekirdağ Cinayet Büro Amirliği ile Çerkezköy Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Öldürülen Erol Özdemir'in olay yerine taksiyle geldiğini tespit eden ekipler, takside Y.K'nin de olduğu bilgisine ulaştı.

Polisin operasyonuyla iş yerinde yakalanan Y.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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