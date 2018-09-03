GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen F.A'nın İstanbul'dan Tekirdağ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

F.A, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

