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GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen F.A'nın İstanbul'dan Tekirdağ'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

F.A, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, örgüte ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ terör

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