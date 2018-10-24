GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör örgütü üyelerine yönelik operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları gerçeksiyle gözaltına alınan M.G, S.B, B.B, C.H. ve Ö.H'nin işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

