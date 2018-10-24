HABER

GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki terör örgütü üyelerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları gerçeksiyle gözaltına alınan M.G, S.B, B.B, C.H. ve Ö.H'nin işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Suriye'den getirilen Japon gazeteciSuriye'den getirilen Japon gazeteci
Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklamaAdnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.