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GÜNCELLEME - Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

İzmir'de dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan avcının cansız bedenine ulaşıldı - Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu: - "Özellikle sel sonrası olabilecek olaylarla ilgili vatandaşlarımız her zaman sıkıntı yaşayabilir, vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Avı düşünmesinler, can güvenliği önemli" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu.

Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisinde yağışın ardından oluşan gölette 3 arkadaşıyla ördek avladığı sırada fiber teknenin batması sonucu kaybolan Mesut Yıkılmaz'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıçlar, drone desteğiyle zodyak botla bölgeyi taradı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu Yıkılmaz'ın cansız bedenine fiber teknenin battığı noktadan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Sudan çıkarılarak bota alınan avcının cesedi arama çalışmalarının yürütüldüğü noktaya getirildi. Jandarma, AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekiplerince bottan alınan avcının cenazesi, Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıkılmaz'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Dalgıçlarca bulunan 2 av tüfeği de jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kurtarılan ve hastaneden taburcu edilen Hüseyin Karakuş'un, yakınlarına ördek avı için fiber tekneyle açıldıklarını, kuvvetli rüzgar çıktığını, teknenin su almaya başladığını ve panik sırasında battığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez kardeşlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- "Can güvenliği önemli"

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, çalışmalar sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki 300 bin dönüm tarım arazisinin yaklaşık 100 bin dönümünün su altında kaldığını belirten Otcu, suların çekilmesinin ardından hasar tespitinin net şekilde yapılabileceğini söyledi.

Otcu, 3 avcının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Dün İzmir'den ördek avlamaya gelen 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ünün de cenazesine ulaşıldı, bir vatandaşımız yaralı. Bu havalarda özellikle sel sonrası olabilecek olaylarla ilgili vatandaşlarımız her zaman sıkıntı yaşayabilir, vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Avı düşünmesinler, can güvenliği önemli. Vatandaşlarımızdan bu tip yerlerden uzak durmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Torbalı ilçesinde dün yağmur sularının birikmesi sonucu oluşan gölette ördek avlayan Hüseyin Karakuş, Mustafa ve Erkin Ölmez ile Mesut Yıkılmaz'ın bulunduğu fiber tekne batmış, AFAD, itfaiye ve deniz polislerinin çalışması sonucu Ölmez kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmış, Karakuş yaralı kurtarılmış, Yıkılmaz ise kaybolmuştu.

GÜNCELLEME - Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

- İzmir'de dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan avcının cansız bedenine ulaşıldı - Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu: - "Özellikle sel sonrası olabilecek olaylarla ilgili va

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu
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arama avcı izmir ördek avı Torbalı

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