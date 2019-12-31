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  4. GÜNCELLEME - Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

GÜNCELLEME - Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Şehidin naaşı yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek DETAYLAR EKLENDİ

ERZURUM/ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli uzman çavuş Rahmi Kaya, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada yaralandı.

Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından bugün Erzurum'a gönderileceği bildirildi.

Bekar olan Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililerce şehadet haberi verildi.

Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti.

Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokak da Türk bayrakları ile donatıldı.

Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
asker Şanlıurfa şehit Tel Abyad

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