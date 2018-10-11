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GÜNCELLEME - TEM Otoyolu'nda trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

Tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle otoyolda yoğunluk oluştu YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisinde tırla otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Celal Akgül idaresindeki 61 ABA 912 plakalı tır ile İbrahim Gezer'in kullandığı 35 PK 744 plakalı otobüs, Kurtköy mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otobüste bulunan Eda Ecevit, Ezgi Ecevit, Ferhat Aydoğan, Zöhre Başkurt ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kurtköy TEM Otoyolu trafik kazası

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