GÜNCELLEME - Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

Adana'da tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının altın küpesi ve 350 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden İlknur Süren, polisi arayarak, 2 kişinin tencere ve tabak satma bahanesiyle kendisini kandırdığını, altın küpesi ile 350 lirasını alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Süren, olay yerinde gazetecilere, sokakta araçlarıyla tencere satan 2 kişiyle alışveriş yapmak için görüştüğünü söyledi.

Çok sayıda tencere gösterdiklerini belirten Süren, "Cebimde sadece 350 liram vardı. Param yeterli olmayınca 'Değerli bir şeyiniz yok mu?' diye sordular. Ben de kulağımdaki altın küpelerimi çıkarıp gösterdim. 2 şüpheliden biri paramı ve küpelerimi alıp benden bir bardak su istedi. Su getirmek için evime yöneldim. Döndüğümde araçlarıyla uzaklaştıklarını görünce arkalarından gittim ama yetişemedim." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobille kaçan şüphelilerin İ.Y. (28) ve H.Y. (33) olduğunu belirledi.

Evlerinde gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

