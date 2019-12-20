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GÜNCELLEME - Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedi morga kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedi morga kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatalca'nın Ormanlı Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece verilen aranın ardından sabah tekrar başladı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı Mehmet Er (41) ve Üzeyir Temizkan'ın (41) cesedi, sudan çıkarıldı.

Ambulansa konulan cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, gölde motorlu ve motorsuz tekneyle açılmasının yasak olduğu belirtildi.

- Balıkçılar yardıma koştu

Gölde tekneyle balık tutmaktan dönerken yardım çığlıkları duyduklarını belirten İsmail Özen, "Ağabeyim Mümin Özen benden daha ilerideydi. 'Yardıma gidiyorum, jandarmayı ara, sen de gel.' dedi. Gittiğimde ağabeyim sudan bir kişiyi çıkarmıştı. Diğer iki kişi ise kayıptı. Jandarma sualtı kurtarma ekipleri geldi. Tekneyi bulduk. Çok sis vardı. Tekneler birbirini göremez diye çalışmalar sabaha bırakıldı." dedi.

Kurtardıkları kişinin, kullandığı motoru bir anlığına bıraktığını, bunun üzerine dönen teknenin alabora olduğunu söylediğini ifade eden Özen, tekneyle gezmek amacıyla gölde açılanların balıkçıları da rahatsız ettiğini, tekne kullanmayı bilmedikleri için de bu tür olaylarla karşılaşıldığını söyledi.

Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden Mesut Yılmaz'ı kurtarmıştı. Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Kayık Terkos Gölü

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